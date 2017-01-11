En çok yükselenler : GUBRF 5.2500 6.2753 % CLEBI 24.1400 4.7743 % BAGFS 10.9600 4.4805 % AFYON 9.3000 4.3771 % PGSUS 14.4200 3.7410 % GSRAY 32.6400 3.6849 % IHLAS 0.2900 3.5714 % ASELS 13.6500 3.5660 % SNGYO 0.5900 3.5088 % ALCTL 7.5300 2.7285 % En çok düşenler : SAFGY 0.8500 -2.2989 % FENER 38.8000 -1.7722 % EKGYO 3.0300 -1.6234 % TRCAS 1.5300 -1.2903 % VKGYO 2.5400 -1.1673 % HLGYO 0.9300 -1.0638 % KRDMD 1.2000 -0.8264 % GOLTS 78.1500 -0.8249 % EGEEN 258.9000 -0.8046 % NTTUR 1.2700 -0.7813 %

17:8 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi 17:3 IMF: Gelişmekte ve gelişen piyasalar için tablo daha karışık görünüyor 17:3 IMF: Gelişmiş ekonomiler arasında ABD'deki ekonomik aktivite 2016'nın ilk yarısındaki zayıf seyirden sonra sıçrama kaydetti 17:3 IMF: ABD ve Çin'deki politika teşvikleri, tahmin edilenden daha fazla olursa küresel ekonomik aktivite hızlanabilir 17:1 IMF 2018 için İtalya büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e düşürdü 17:1 IMF 2017 için İtalya büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye düşürdü 17:1 IMF 2018 için İngiltere büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e düşürdü 17:0 IMF 2017 için İngiltere büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltti 17:0 IMF 2018 için Fransa büyüme tahminini yüzde 1,6'da bıraktı 17:0 IMF 2017 için Fransa büyüme tahminini yüzde 1,3'te bıraktı