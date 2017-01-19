En çok yükselenler : HURGZ 0.8000 3.8961 % DOHOL 0.8400 3.7037 % AFYON 9.1300 3.2805 % ALKIM 20.0600 2.3469 % GSRAY 33.0200 2.0396 % TATGD 6.2100 1.6367 % PGSUS 16.1000 1.5773 % BRSAN 9.0900 1.5642 % ARCLK 22.6000 1.3453 % GOLTS 74.4000 1.2245 % En çok düşenler : ICBCT 2.8800 -2.7027 % METRO 0.9700 -2.0202 % AVISA 21.0600 -1.6807 % KARSN 1.1800 -1.6667 % KOZAL 17.3100 -1.5358 % CCOLA 37.3400 -1.4256 % ASELS 12.9000 -1.2251 % KOZAA 2.0600 -0.9615 % TOASO 25.6400 -0.9274 % ALBRK 1.2200 -0.8130 %
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12:33 GYODER/Çelik: Kampanyayı şimdilik 1 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında uygulamayı düşünüyoruz 12:32 İngiltere'de 4.çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,2 arttı (Beklenti: % +2,1 Önceki: % +2,2) 12:31 İngiltere'de 4.çeyrek GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı (Beklenti: % +0,5 Önceki: % +0,6) 12:27 GYODER/Çelik: KONUTDER, GYODER ve Emlak Konut GYO ile alıcıların konut edinmesini kolaylaştırmak için birtakım çalışmalar yaptık 11:45 TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 275 milyon dolar, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar 11:30 S&P: Çin'in gelecek 3 yılda yıllık yüzde 5,5'in üzerinde büyümesini bekliyoruz 11:20 S&P, Çin'in kredi notunu "AA-" olarak teyit etti, görünüm negatif 10:33 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde, 4 ortak girişim grubu teklif verdi

editörün seçtikleri

Öğrencilerin güvenli ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için,eğitim kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine yarı yıl tatilinde terör, asayiş ve uyuşturucu konularında eğitim verilecek.

insana dair

Hama kentinde ısınmak için sobaya koydukları mazotun parlaması sonucu yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan, koma halinde geldiği Sivas'ta yeniden hayata tutunan 18 haftalık hamile Aişe Sekruk, sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

Hoparlörlere dokunarak titreşimlerle müziğin ritmini hisseden Kalbimizin Ritmi İşitme Engelliler Dans Grubu üyeleri, gönüllü ikiz kız kardeş eğitmenleriyle gösteriler yapıyor.

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