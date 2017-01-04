En çok yükselenler : ALCTL 7.2600 5.8309 % SASA 3.0000 5.2632 % ASELS 12.9900 5.0121 % BRISA 6.7300 4.5031 % GOODY 3.7300 3.8997 % TMSN 7.9700 3.6411 % IHLAS 0.2900 3.5714 % GSDHO 0.5900 3.5088 % ALGYO 40.3600 2.8542 % ALKIM 17.8500 2.7043 % En çok düşenler : SAFGY 0.8300 -2.3529 % NTTUR 1.2700 -2.3077 % EGEEN 257.3000 -1.9810 % AEFES 18.6000 -1.8470 % IPEKE 2.0400 -1.4493 % KOZAA 2.0800 -1.4218 % HURGZ 0.7400 -1.3333 % CLEBI 22.8000 -1.2987 % THYAO 4.8800 -1.2146 % TEKST 2.6100 -1.1364 %
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16:58 İstanbul Valiliği: Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle salı günü de eğitim-öğretime ara verildi 14:50 İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi 14:23 BDDK/Akben: Bankacılık sektöründe, sistemi rahatsız edecek herhangi bir bozulma emaresi görmüyoruz, olmayacak da inşallah 14:23 BDDK/Akben: Yurt dışındaki odaklar, döviz üzerinden spekülasyon yapıyorlar 14:21 BDDK/Akben: Dövizdeki hareketliliğin arkasında çok büyük hacimler olmadığını görüyoruz 14:21 BDDK/Akben: Piyasalarda genel konjonktürel olarak elbette bir oynaklık var 14:21 BDDK/Akben: Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz 14:21 BDDK/Akben: Sayın Canikli de, Sayın Şimşek de beyan ettiler; sermaye kontrolü diye bir şey söz konusu değil 14:20 BDDK/Akben: (Sermaye kontrolüne ilişkin iddialar) Asla kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil 14:18 BDDK/Akben: Bankacılık sektörünün varlık kalitesinde ya da genel durumlarında bir bozulma yok

editörün seçtikleri

Isparta'daki FETÖ/PDY davasında, müşteki eski SDÜ Genel Sekteri Bayrak, "Numan Tamer'in göreve gelmesinin ardından FETÖ, SDÜ'yü akademik ve idari olarak işgal etti. Tamer, Isparta'da bu yapının en üst kişisiydi. İl imamından bile daha üstündü." dedi.

insana dair

Nevşehir’deki TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin tabiatla iç içe olmaları amacıyla tavşan, kuş, balık ile çeşitli bitki ve ağaçların bulunduğu "doğal yaşam alanı" oluşturuldu.

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