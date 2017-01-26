En çok yükselenler : IHLAS 0.3900 8.3333 % VAKBN 5.1000 3.8697 % KORDS 7.2900 3.6984 % ARCLK 23.5600 3.0621 % BRSAN 9.6300 2.6652 % ODAS 9.2000 2.5641 % ENKAI 5.8800 2.4390 % HURGZ 0.8400 2.4390 % EREGL 5.9500 2.4096 % TRKCM 3.1600 2.2654 % En çok düşenler : TATGD 7.1300 -3.1250 % AVISA 21.5000 -2.0947 % BIMAS 52.7500 -2.0427 % AEFES 20.8200 -1.7925 % SODA 5.8000 -1.6949 % TCELL 11.1500 -1.6755 % ICBCT 2.9300 -1.0135 % ZOREN 1.1500 -0.8621 % ANACM 3.0800 -0.6452 % CCOLA 38.4000 -0.5697 %

18:1 ABD'de aralık inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı (Beklenti: +0,2 Önceki: +0,9) 18:0 ABD'de ISM imalat endeksi 56 (Beklenti: 55,0 Önceki: 54,75) 12:9 Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8’lik artışla 143 milyar 588 milyon dolar oldu -TİM 12:9 Ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu -TİM 12:2 İstanbul'da perakende fiyatlar ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,56, toptan fiyatlar yüzde 12,76 arttı - İTO 12:2 İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,65, toptan fiyatlar ise yüzde 2,95 arttı - İTO 12:0 Avro Bölgesi'nde ocak imalat sanayi PMI 55,2 (Beklenti: 55,1 Önceki: 55,1) 11:55 Almanya'da ocak imalat sanayi PMI 56,4 (Beklenti: 56,5 Önceki: 56,5) 10:0 Türkiye'de aralık imalat sanayi PMI 48,7 (Önceki: 47,7) - İSO