16:58 İstanbul Valiliği: Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle salı günü de eğitim-öğretime ara verildi 14:50 İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi 14:23 BDDK/Akben: Bankacılık sektöründe, sistemi rahatsız edecek herhangi bir bozulma emaresi görmüyoruz, olmayacak da inşallah 14:23 BDDK/Akben: Yurt dışındaki odaklar, döviz üzerinden spekülasyon yapıyorlar 14:21 BDDK/Akben: Dövizdeki hareketliliğin arkasında çok büyük hacimler olmadığını görüyoruz 14:21 BDDK/Akben: Piyasalarda genel konjonktürel olarak elbette bir oynaklık var 14:21 BDDK/Akben: Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz 14:21 BDDK/Akben: Sayın Canikli de, Sayın Şimşek de beyan ettiler; sermaye kontrolü diye bir şey söz konusu değil 14:20 BDDK/Akben: (Sermaye kontrolüne ilişkin iddialar) Asla kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil 14:18 BDDK/Akben: Bankacılık sektörünün varlık kalitesinde ya da genel durumlarında bir bozulma yok