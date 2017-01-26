18:1 ABD'de aralık inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı (Beklenti: +0,2 Önceki: +0,9) 18:0 ABD'de ISM imalat endeksi 56 (Beklenti: 55,0 Önceki: 54,75) 12:9 Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8’lik artışla 143 milyar 588 milyon dolar oldu -TİM 12:9 Ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu -TİM 12:2 İstanbul'da perakende fiyatlar ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,56, toptan fiyatlar yüzde 12,76 arttı - İTO 12:2 İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,65, toptan fiyatlar ise yüzde 2,95 arttı - İTO 12:0 Avro Bölgesi'nde ocak imalat sanayi PMI 55,2 (Beklenti: 55,1 Önceki: 55,1) 11:55 Almanya'da ocak imalat sanayi PMI 56,4 (Beklenti: 56,5 Önceki: 56,5) 10:0 Türkiye'de aralık imalat sanayi PMI 48,7 (Önceki: 47,7) - İSO