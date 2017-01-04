En çok yükselenler : ALCTL 7.2600 5.8309 % SASA 3.0000 5.2632 % ASELS 12.9900 5.0121 % BRISA 6.7300 4.5031 % GOODY 3.7300 3.8997 % TMSN 7.9700 3.6411 % IHLAS 0.2900 3.5714 % GSDHO 0.5900 3.5088 % ALGYO 40.3600 2.8542 % ALKIM 17.8500 2.7043 % En çok düşenler : SAFGY 0.8300 -2.3529 % NTTUR 1.2700 -2.3077 % EGEEN 257.3000 -1.9810 % AEFES 18.6000 -1.8470 % IPEKE 2.0400 -1.4493 % KOZAA 2.0800 -1.4218 % HURGZ 0.7400 -1.3333 % CLEBI 22.8000 -1.2987 % THYAO 4.8800 -1.2146 % TEKST 2.6100 -1.1364 %

16:58 İstanbul Valiliği: Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle salı günü de eğitim-öğretime ara verildi 14:50 İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi 14:23 BDDK/Akben: Bankacılık sektöründe, sistemi rahatsız edecek herhangi bir bozulma emaresi görmüyoruz, olmayacak da inşallah 14:23 BDDK/Akben: Yurt dışındaki odaklar, döviz üzerinden spekülasyon yapıyorlar 14:21 BDDK/Akben: Dövizdeki hareketliliğin arkasında çok büyük hacimler olmadığını görüyoruz 14:21 BDDK/Akben: Piyasalarda genel konjonktürel olarak elbette bir oynaklık var 14:21 BDDK/Akben: Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz 14:21 BDDK/Akben: Sayın Canikli de, Sayın Şimşek de beyan ettiler; sermaye kontrolü diye bir şey söz konusu değil 14:20 BDDK/Akben: (Sermaye kontrolüne ilişkin iddialar) Asla kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil 14:18 BDDK/Akben: Bankacılık sektörünün varlık kalitesinde ya da genel durumlarında bir bozulma yok