En çok yükselenler : GUBRF 5.2500 6.2753 % CLEBI 24.1400 4.7743 % BAGFS 10.9600 4.4805 % AFYON 9.3000 4.3771 % PGSUS 14.4200 3.7410 % GSRAY 32.6400 3.6849 % IHLAS 0.2900 3.5714 % ASELS 13.6500 3.5660 % SNGYO 0.5900 3.5088 % ALCTL 7.5300 2.7285 % En çok düşenler : SAFGY 0.8500 -2.2989 % FENER 38.8000 -1.7722 % EKGYO 3.0300 -1.6234 % TRCAS 1.5300 -1.2903 % VKGYO 2.5400 -1.1673 % HLGYO 0.9300 -1.0638 % KRDMD 1.2000 -0.8264 % GOLTS 78.1500 -0.8249 % EGEEN 258.9000 -0.8046 % NTTUR 1.2700 -0.7813 %
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17:8 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi 17:3 IMF: Gelişmekte ve gelişen piyasalar için tablo daha karışık görünüyor 17:3 IMF: Gelişmiş ekonomiler arasında ABD'deki ekonomik aktivite 2016'nın ilk yarısındaki zayıf seyirden sonra sıçrama kaydetti 17:3 IMF: ABD ve Çin'deki politika teşvikleri, tahmin edilenden daha fazla olursa küresel ekonomik aktivite hızlanabilir 17:1 IMF 2018 için İtalya büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e düşürdü 17:1 IMF 2017 için İtalya büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye düşürdü 17:1 IMF 2018 için İngiltere büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e düşürdü 17:0 IMF 2017 için İngiltere büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltti 17:0 IMF 2018 için Fransa büyüme tahminini yüzde 1,6'da bıraktı 17:0 IMF 2017 için Fransa büyüme tahminini yüzde 1,3'te bıraktı

editörün seçtikleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, MEB'in yeni müfredat taslağıyla ilgili, "Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanlığını bu hafta devralacak Trump, Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirerek, "Merkel sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı." dedi.

Porsuk Çayı'nda boğulan Batuhan Gürdoğan'ın babası Hasan Gündağan "Belediyenin ihmalkarlığı yüzünden çocuğumu kaybettim.Tanıklar, çocuğumun son ana kadar sağ olduğunu, atılan can simidini tutarken dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi.

insana dair

Van'da beğeniye sunulan tiyatro oyunu sonrası "sponsor" olarak tanıtılıp sahneye davet edilen sınıf öğretmeni, meslektaşına evlenme teklifinde bulundu.

Balçova Termal Oteli bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, felçli hastalar olmak üzere çeşitli nörolojik rahatsızlığı bulunanlar, şifalı sular ile modern tıbbın imkanları kullanılarak sağlığına kavuşturuluyor.

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