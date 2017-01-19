En çok yükselenler : HURGZ 0.8000 3.8961 % DOHOL 0.8400 3.7037 % AFYON 9.1300 3.2805 % ALKIM 20.0600 2.3469 % GSRAY 33.0200 2.0396 % TATGD 6.2100 1.6367 % PGSUS 16.1000 1.5773 % BRSAN 9.0900 1.5642 % ARCLK 22.6000 1.3453 % GOLTS 74.4000 1.2245 % En çok düşenler : ICBCT 2.8800 -2.7027 % METRO 0.9700 -2.0202 % AVISA 21.0600 -1.6807 % KARSN 1.1800 -1.6667 % KOZAL 17.3100 -1.5358 % CCOLA 37.3400 -1.4256 % ASELS 12.9000 -1.2251 % KOZAA 2.0600 -0.9615 % TOASO 25.6400 -0.9274 % ALBRK 1.2200 -0.8130 %

12:33 GYODER/Çelik: Kampanyayı şimdilik 1 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında uygulamayı düşünüyoruz 12:32 İngiltere'de 4.çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,2 arttı (Beklenti: % +2,1 Önceki: % +2,2) 12:31 İngiltere'de 4.çeyrek GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı (Beklenti: % +0,5 Önceki: % +0,6) 12:27 GYODER/Çelik: KONUTDER, GYODER ve Emlak Konut GYO ile alıcıların konut edinmesini kolaylaştırmak için birtakım çalışmalar yaptık 11:45 TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 275 milyon dolar, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar 11:30 S&P: Çin'in gelecek 3 yılda yıllık yüzde 5,5'in üzerinde büyümesini bekliyoruz 11:20 S&P, Çin'in kredi notunu "AA-" olarak teyit etti, görünüm negatif 10:33 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde, 4 ortak girişim grubu teklif verdi