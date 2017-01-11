17:8 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi 17:3 IMF: Gelişmekte ve gelişen piyasalar için tablo daha karışık görünüyor 17:3 IMF: Gelişmiş ekonomiler arasında ABD'deki ekonomik aktivite 2016'nın ilk yarısındaki zayıf seyirden sonra sıçrama kaydetti 17:3 IMF: ABD ve Çin'deki politika teşvikleri, tahmin edilenden daha fazla olursa küresel ekonomik aktivite hızlanabilir 17:1 IMF 2018 için İtalya büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e düşürdü 17:1 IMF 2017 için İtalya büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye düşürdü 17:1 IMF 2018 için İngiltere büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e düşürdü 17:0 IMF 2017 için İngiltere büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltti 17:0 IMF 2018 için Fransa büyüme tahminini yüzde 1,6'da bıraktı 17:0 IMF 2017 için Fransa büyüme tahminini yüzde 1,3'te bıraktı