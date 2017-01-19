12:33 GYODER/Çelik: Kampanyayı şimdilik 1 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında uygulamayı düşünüyoruz 12:32 İngiltere'de 4.çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,2 arttı (Beklenti: % +2,1 Önceki: % +2,2) 12:31 İngiltere'de 4.çeyrek GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı (Beklenti: % +0,5 Önceki: % +0,6) 12:27 GYODER/Çelik: KONUTDER, GYODER ve Emlak Konut GYO ile alıcıların konut edinmesini kolaylaştırmak için birtakım çalışmalar yaptık 11:45 TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 275 milyon dolar, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar 11:30 S&P: Çin'in gelecek 3 yılda yıllık yüzde 5,5'in üzerinde büyümesini bekliyoruz 11:20 S&P, Çin'in kredi notunu "AA-" olarak teyit etti, görünüm negatif 10:33 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde, 4 ortak girişim grubu teklif verdi